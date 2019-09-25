Eksantrik nasıl yazılır? TDK'ya göre egzantrik mi ekzantrik mi eksantrik mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre eksantrik nasıl yazılır, egzantrik mi yoksa ekzantrik mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Eksantrik nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "ekstanrik" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Eksantrik mili bulmamız gerekiyor. Nereden bulabiliriz?

YANLIŞ KULLANIM: Egzantrik egzantrik konuşup lütfen benim sinirlerimi zıplatma.