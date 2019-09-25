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? TDK'ya göre egzantrik mi ekzantrik mi eksantrik mi?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada TDK'ya göre ? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğru yazımının egzantrik mi ekzantrik mi yoksa eksantrik mi olduğunu bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:26
Eksantrik nasıl yazılır? TDK'ya göre egzantrik mi ekzantrik mi eksantrik mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre eksantrik nasıl yazılır, egzantrik mi yoksa ekzantrik mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Eksantrik nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "ekstanrik" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Eksantrik mili bulmamız gerekiyor. Nereden bulabiliriz?

YANLIŞ KULLANIM: Egzantrik egzantrik konuşup lütfen benim sinirlerimi zıplatma.

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Eksantrik nasıl yazılır? TDK'ya göre egzantrik mi ekzantrik mi eksantrik mi?
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