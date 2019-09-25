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? 'ya göre lakayt mı lakayıt mı?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada 'ya göre lakayıt - lakayt nasıl yazılır? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğrusu lakayıt mı lakayt mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:37
Lakayıt nasıl yazılır? TDK'ya göre lakayt mı lakayıt mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre lakayıt nasıl yazılır, lakayt mı lakayıt mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Lakayıt nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "lakayıt" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: O kadar senelik öğretmenim onun kadar lakayıt bir öğrenci görmedim.

YANLIŞ KULLANIM: Ailesi onu lakayt yetiştirmiş, böyle olması normal.

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Lakayıt nasıl yazılır? TDK'ya göre lakayt mı lakayıt mı?
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