Lakayıt nasıl yazılır? TDK'ya göre lakayt mı lakayıt mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre lakayıt nasıl yazılır, lakayt mı lakayıt mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Lakayıt nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "lakayıt" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: O kadar senelik öğretmenim onun kadar lakayıt bir öğrenci görmedim.

YANLIŞ KULLANIM: Ailesi onu lakayt yetiştirmiş, böyle olması normal.