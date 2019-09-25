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? 'ya göre vehamet mi vahamet mi?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Vehamet nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ya göre bu kelimenin doğru yazımı vahamet mi vehamet mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:49
Vahamet nasıl yazılır? TDK'ya göre vehamet mi vahamet mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''vahamet" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar vehamet nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı vehamet mi vahamet mi?

VAHAMET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''vahamet" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Sen şimdi olayın vahametinin farkında değilsin ama yakında anlarsın.

YANLIŞ KULLANIM: Olaylar çok büyük ve vehametini anlayamadılar.

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Vahamet nasıl yazılır? TDK'ya göre vehamet mi vahamet mi?
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