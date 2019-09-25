Viyola nasıl yazılır? TDK'ya göre viola mı viyola mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''viola" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar viyola nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı viyola mı viola mı?

VİYOLA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''viyola" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: İlerleyen yıllarda çocuğumun viyola çalmasını istiyorum.

YANLIŞ KULLANIM: Viola sesini inan hiç sevmiyorum tahammülüm yok.