Bir an evvel nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bir an evvel'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bir an evvel nasıl yazılır? TDK'ye göre bir an evvel birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİR AN EVVEL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bir an evvel'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir an evvel buradan uzaklaşmak istiyorum.

Bir an evvel oğlumu görmek istiyorum.

Olduğun yerden bir an evvel uzaklaşman lazım.