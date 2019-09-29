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şarkı akorları burada! Sarı Laleler kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Sarı Laleler akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Sarı Laleler akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:40
MFÖ Sarı Laleler şarkı akorları burada! Sarı Laleler kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Sarı Laleler bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Sarı Laleler akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Sarı Laleler şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-YYA-YYA 

Em                           Am
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan              
D                       C             Em            
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından   
Em                               Am          
Sen olmasan buralara gelemezdim ben         
D                   C                Em
Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden    
                                                                      
Am                       B7                                        
Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam                 
Am                       B7
Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam                  
Am
Satırlar uçar gider aklımdan                         
     C                  Am            Em
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından             
 
Am                      B7
Yeniden başalasam bu sefer korkmadan
Am                    B7
Koklayıp birbirimizi çöpe atmadan 
Am
Satırlar uçar gider aklımdan 
     C                  Am            Em     
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
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MFÖ Sarı Laleler şarkı akorları burada! Sarı Laleler kolay akor ve orijinal ton
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