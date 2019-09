MFÖ Sarı Laleler şarkı akorları burada! Sarı Laleler kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Sarı Laleler bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Sarı Laleler akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Sarı Laleler şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-YYA-YYA Em Am Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan D C Em Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından Em Am Sen olmasan buralara gelemezdim ben D C Em Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden Am B7 Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam Am B7 Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam Am Satırlar uçar gider aklımdan C Am Em Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından Am B7 Yeniden başalasam bu sefer korkmadan Am B7 Koklayıp birbirimizi çöpe atmadan Am Satırlar uçar gider aklımdan C Am Em Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından