Bu yana nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bu yana'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bu yana nasıl yazılır? TDK'ye göre bu yana birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BU YANA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bu yana'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Sen gittiğinden bu yana kendimi çok yalnız hissediyorum.

Dünden bu yana bir lokma bir şey yememiş.