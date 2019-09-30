Pijama nasıl yazılır? Doğru yazılışı picama mı, pijama mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Pijama nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile pijama kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

PİJAMA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''pijama'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Çok yorgunum. Pijamalarımı giyip hemen yatacağım.

Pijamalarımı giymeden asla rahat edemiyorum.

DOĞRU: Pijama

YANLIŞ: Picama