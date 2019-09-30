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? Doğru yazılışı sömestr mı, sömestir mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, sömestir nasıl yazılır? ’ye göre sömestr mı, sömestir mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:51
Sömestir nasıl yazılır? Doğru yazılışı sömestr mı, sömestir mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Sömestir nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile sömestir kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

SÖMESTİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''sömestir'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Sömestir tatilinde ailecek yurt dışına gitmenin planlarını yapıyoruz.

Sömestir tatilini büyük bir heyecanla bekliyorum.

DOĞRU: Sömestir

YANLIŞ: Sömestr

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