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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre vazgeçmek birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre vazgeçmek kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:11
Vazgeçmek nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''vazgeçmek'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, vazgeçmek nasıl yazılır? TDK'ye göre vazgeçmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

VAZGEÇMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''vazgeçmek'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Vazgeçmek için sence de çok erken değil mi?

Neden sürekli vazgeçmekten söz ediyorsun?

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