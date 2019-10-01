Avrupa Şampiyonluğu üzerinden 46 yıl geçti!

TAM 46 YIL GEÇTİ!

46 yıl önce bugün ünlü Türk boksör Cemal Kamacı Rager Zami'yi yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Ali Samiyen Stadında gerçekleşen maçı 41 bin kişi takip etti. Gelin ülkemizin ilk Avrupa Şampiyonu olan ünlü boksör Cemal Kamacı'nın hayatını okuyalım…

CEMAL KAMACI KİMDİR?

Cemal Kamacı 9 Şubat 1943 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Spora futbolla başladı, ancak geçirdiği sakatlıktan sonra bu spor dalını bıraktı. 1958 yılında boksa başladı. Daha sonra Fenerbahçe'ye geçti ve sarı-lacivertli boks takımının kaptanlığına kadar yükseldi. 1962'de millî takıma seçildi. 71 kg'da üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu (1964, 1965, 1966) oldu. 1966 yılı sonuna kadar bütün millî maçlarda 67 ile 71 kilolarda dövüştü. İki kez Balkan ikinciliğini kazandı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN İLK TÜRK BOKSÖR!

1967 yılında profesyonelliğe geçerek Avusturya lisansıyla dövüşmeye başladı, zira o dönemde Türkiye'de profesyonel boks lisansı verecek bir kurum bulunmamaktaydı. 1 Ekim 1972'te, Ali Sami Yen Stadyumu'nda düzenlenen unvan maçında Avrupa şampiyonu Roger Zami'yi yenerek 63,5 kg'da bu unvanı ele geçirdi. Avrupa şampiyonluğunu İspanyol Tonik Kortiz'e kaptırdı (1973). Yine İspanyol bir boksör olan Gomez Fouz'u yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu (1975). Avrupa profesyonel boks şampiyonluğu unvanını aynı yıl içinde yaptığı üç maçı da kazanarak korudu. 11 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir jubile maçından sonra boksu bıraktı. 63,5 kg'da dünya sıralamasında dördüncü sıraya kadar yükselen Kamacı, Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksördür.

HİÇ NAKAVT OLMADI!

Kariyeri boyunca 79 maçta dört mağlubiyet alan Kamacı, profesyonel boks yaşamında hiç nakavt olmadı. 1972 ve 1975 yıllarında Milliyet Spor Ödülleri'nde Yılın Sporcusu ödülünü aldı.