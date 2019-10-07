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Geçtiğimiz hafta vizyona giren filmi rekor üzerine rekor kırıyor

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı , vizyon yolculuğuna rekorlarla başladı. 13.3 milyon dolar ile 'de perşembe açılış rekorunu kıran film bununlada kalmadı ve tüm zamanların ekim rekorunu imza attı. ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen verilerine göre Joker gösterimdeki ilk üç gününde tahmini 93,5 milyon dolar gelire ulaşarak geçen yıl aynı dönemde vizyona giren Venom'un elinde bulunan ekim açılış rekorunu kırdı. Joker bu performansıyla ayrıca tekrarı çekilen yapımlar arasında da en iyi dördüncü açılışa imza attı. Film ilk hafta sonunda global olarak ise 234 milyon hasılat toplamayı başardı. İşte 04-06 Ekim 2019 ABD Box Office rakamları...

Giriş Tarihi: 7.10.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 15:29
Geçtiğimiz hafta vizyona giren Joker filmi rekor üzerine rekor kırıyor

Good Boys 9 bin dolar!

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Geçtiğimiz hafta vizyona giren Joker filmi rekor üzerine rekor kırıyor
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