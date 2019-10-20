Osman Öztürk’e uluslararası ödül

BUGÜN NELER OLDU

Eski emniyet müdürü 'Güvenli Okul' projesinin mimarı Osman Öztürk, edebiyat alanında da başarılarıyla ses getirdi. Öztürk'e İtalya'dan uluslararası bir ödül daha geldi. 25 yıldır önemli hukuk ve devlet adamlarına ödül veren, bu yıl ilk kez uluslararası boyutta edebiyatçılara ödül düzenleyen saygın STK kuruluşu "TULLİOLA - RENATO FİLİPPELLİ" 2019 ödül sahipleri arasında Osman Öztürk de yer aldı. Öztürk, Roma'da İtalyan Parlamentosu'nda gerçekleşen törenle uluslararası şairlerle birlikte ödülünü aldı.