‘Leyla ile Mecnun’a külliyede gala

Gizem Karakış'ın haberine göre Divan şairi Fuzuli'nin yüzyıllar önce yazdığı aşk şiirini tiyatroya kazandıran Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala'nın eseri 'Leyla ile Mecnun', 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Mazhar, Fuat, Özkan (MFÖ) gibi birçok sanatçının konser verdiği Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk kez bir tiyatro oyununun galası yapılacak. Oyunun yazarı İskender Pala, özetle şunları söyledi:

BU SALONA ÇOK YAKIŞACAK

"Oyun Ankara Devlet Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynuyor. Oyun çok tutulduğu için galasını Külliye'de davetliler huzurunda yapacağız. Burası birkaç bin kişilik bir salon ve 'Leyla ile Mecnun' bu salona çok yakışacak bir eser. 'Leyla ile Mecnun', Osmanlı toplumunun sosyolojik, iktisadi, dini ve kültürel bir yorumu olarak biliniyor. Halbuki bugün 'Leyla ile Mecnun' sadece bir masal zannediliyor. 'Leyla ile Mecnun' bir medeniyetin göstergesi olarak nesilleri birbirine bağlayan önemli bir eser olmuştur."

"Leyla ile Mecnun" Külliye'de gala yapacak!

GÜNÜMÜZE TAŞIMAK İSTEDİK

Oyunun rejisörlüğünü yapan DT Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt da "Cengiz Aytmatov'un yazdığı 'Cemile' nasıl dünya çapında bir aşk öyküsüyse, 'Leyla ile Mecnun' da dünyada bilinen bir aşk hikâyesi. 1500'lü yıllarda yazılmış ve günümüze kadar dilden dile dolaşmış çok büyük bir aşk hikâyesini biz de günümüze taşımak istedik" dedi. Oyunda Leyla'yı Damla Ece Hacat, Mecnun'u Muzaffer Saygı, İbn-İ Selam'ı Cihan Kaymak, Meddah'ı Tunç Yıldırım, Pişekâr'ı Kadri Özcan, Mecnun'un babasını Cevat Duman, Leylâ'nın annesini Pervin Balcı, Mecnun'un annesini Müge Sefercioğlu canlandırıyor.

KAYNAK: HÜRRİYET