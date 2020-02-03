Savaş siperlerine "tarihi sit alanı" koruması

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Coşkun Erüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Doğu Karadeniz'de yoğun çarpışmalar yaşandığını söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Doç. Dr. Erüz, bölgeye denizden ve karadan saldırıları önlemek için askerlerin stratejik noktalarda konuşlandırıldığını ifade etti. Bölgenin yüksek kesimlerinde savaş döneminden kaldığı bilinen şehitlikler olduğunu dile getiren Erüz, bunun coğrafyaya hakim tepelerin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti.