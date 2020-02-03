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Savaş siperlerine " " koruması

Osmanlı-Rus 'nda kullanılan siperlerin bulunduğu merkez ilçeye bağlı Çorak ve Yağlıdere köyleri sınırlarındaki bölge, " " olarak tescillendi. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda "tarihi sit alanı" ilan edilen, 100'ün üzerinde siperin bulunduğu yaklaşık 3 kilometrelik bölge koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 14:46 ABONE OL
Savaş siperlerine tarihi sit alanı koruması

Doğal ve Değerleri Koruma Derneği Başkanı Coşkun Erüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı-Rus sırasında 'de yoğun çarpışmalar yaşandığını söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Doç. Dr. Erüz, bölgeye denizden ve karadan saldırıları önlemek için askerlerin stratejik noktalarda konuşlandırıldığını ifade etti. Bölgenin yüksek kesimlerinde savaş döneminden kaldığı bilinen şehitlikler olduğunu dile getiren Erüz, bunun coğrafyaya hakim tepelerin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti.

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Savaş siperlerine "tarihi sit alanı" koruması
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