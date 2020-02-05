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Son dakika haberi: hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; ABD'li ünlü aktör hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun oğlu , babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu. "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Douglas 103 yaşındaydı

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 6.2.2020 03:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Kirk Douglas hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.

3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.

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Son dakika haberi: Kirk Douglas hayatını kaybetti
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