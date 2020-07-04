Hayat (Life) filmi konusu ve oyuncuları! Hayat filmi ne zaman çekildi?

ATV ekranlarında heyecan dolu bir film daha izleyiciler buluşuyor. 24 Mart 2017 yılında vizyona giren Hayat filmi, izleyenlerden tam not alırken, başarılı kadrosu da dikkatleri çekmişti. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds gibi dünyaca isimlerin yer aldığı film bugün 00:00'da ATV'de bir kez daha ekranlara gelecek. Hayat filmi konusu ve oyuncularına aşağıdan hemen göz atabilirsiniz. Peki, Hayat filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 6 üyesi, Pilgrim Uzay Aracı aracılığıyla Mars'tan getirilen bir örneği incelerken büyük bir keşfe imza atar: Bu örnek biyolojik özellikler göstermektedir, yani Mars'ta hayat olduğunun kuşku götürmez bir kanıtıdır. Ancak bir süre sonra mürettebatı ölüm kalım mücadelesi verecekleri bir süreç beklemektedir, nitekim Mars'tan gelen 'örnek' zannettiklerinden çok daha zeki ve kuvvetlidir.