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(Life) filmi konusu ve oyuncuları! Hayat filmi ne zaman çekildi?

Bu akşam ATV’de yayınlanacak olan filmi izleyenleri ekranları başına kilitleyecek. Başrollerinde , gibi dünyaca isimlerin yer aldığı film daha önce de izleyicilerden tam not almıştı. 24 Mart 2017’de vizyona giren bilim kurgu türündeki film bir kez daha televizyonlarda yayınlanacak. Hayat filmi konusu oyuncuları ve diğer tüm ayrıntılara film öncesinde aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte Hayat (Life) filmi konusu ve oyuncuları!

Giriş Tarihi: 4.7.2020 17:00 Son Güncelleme: 4.7.2020 17:19 ABONE OL
Hayat Life filmi konusu ve oyuncuları! Hayat filmi ne zaman çekildi?

ATV ekranlarında heyecan dolu bir film daha izleyiciler buluşuyor. 24 Mart 2017 yılında vizyona giren Hayat filmi, izleyenlerden tam not alırken, başarılı kadrosu da dikkatleri çekmişti. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds gibi dünyaca isimlerin yer aldığı film bugün 00:00'da ATV'de bir kez daha ekranlara gelecek. Hayat filmi konusu ve oyuncularına aşağıdan hemen göz atabilirsiniz. Peki, Hayat filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 6 üyesi, Pilgrim Uzay Aracı aracılığıyla Mars'tan getirilen bir örneği incelerken büyük bir keşfe imza atar: Bu örnek biyolojik özellikler göstermektedir, yani Mars'ta hayat olduğunun kuşku götürmez bir kanıtıdır. Ancak bir süre sonra mürettebatı ölüm kalım mücadelesi verecekleri bir süreç beklemektedir, nitekim Mars'tan gelen 'örnek' zannettiklerinden çok daha zeki ve kuvvetlidir.

HAYAT FİLMİ OYUNCULARI

Rebecca Ferguson

Jake Gyllenhaal

Ryan Reynolds

Hiroyuki Sanada

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Hayat (Life) filmi konusu ve oyuncuları! Hayat filmi ne zaman çekildi?
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