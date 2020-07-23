Yazar Asım Gültekin vefat etti

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti. Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gültekin'in vefatının ardından "Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.