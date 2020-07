Ah Bu Ben Akor ve Şarkı Sözleri burada! Mazhar Alanson Ah Bu Ben Kolay Akorları

Mazhar Alanson'ye ait Ah Bu Ben Şarkısı, Türk müziğinin efsaneleşen parçaları arasında yer alıyor. Bu şarkıyı dinlemenin yanı sıra, gitarla çalmak da oldukça popüler… Bu nedenle de Mazhar Alanson Ah Bu Ben akor ve şarkı sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bu başlık altında, Mazhar Alanson Ah Bu Ben akorları ve şarkı sözleri yer alıyor. İşte, Mazhar Alanson'a ait Ah Bu Ben akor ve sözleri…

MAZHAR ALANSON AH BU BEN AKOR VE SÖZLERİ

x2 C Am Em C Am Em Zor olsa da galiba dönüyorum sana C Am Em Gel dersen hemen çağırmazsan geçerken D Yerle gök arasında bir yerde G D C Am Sen beni tanımazsın severim de söylemem G D C G Sen beni uzak sanırsın bilirim söz dinlemem C D G Em Ah bu ben kendimi nerelere koşsam C D G Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam C D G D Em D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B Em Çekilsem sahillere hayaller mi kursam C Am Em C Am Em Zor olsa da galiba dönüyorum sana C Am Em Gel dersen hemen çağırmazsan geçerken D Yerle gök arasında bir yerde G D C Am Sen beni tanımazsın severim de söylemem G D C G Sen beni uzak sanırsın bilirim söz dinlemem C D G D Em D Ah bu ben kendimi nerelere koşsam C D G Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam C D G D Em D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B C D Çekilsem sahillere hayaller mi kursam G D Em D C D G Nerelere koşsam , gizlice ağlasam C D G D Em D C D B Em Nerelerde bulsam , hayaller mi kursam C D G D Em D Ah bu ben kendimi nerelere koşsam C D G Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam C D G D Em D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B Em Çekilsem sahillere hayaller mi kursam

MFÖ GRUBU HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye'nin en önemli ve köklü grubu olan MFÖ, müzik dünyamıza tümüyle kendilerine ait söz ve bestelerden oluşan albümleri, yurtiçi ve yurtdışı konserleri ve aldıkları sayısız ödüller ve getirmiş oldukları yeniliklerle pop müzik tarihinin simgesi olmuşlardır.

1966 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in tanışmaları ile başlayan beraberlik 1971 yılında ikilinin çıkardıkları "TÜRKÜZ TÜRKÜ ÇAĞIRIRIZ" adlı albümle devam etmiş ve aynı yıl Özkan Uğur'un da katılması ile "MFÖ" nün 36 yılı aşan birlikteliklerinin ilk temeli atılmıştır. 1970 'li yılların ortalarında "İPUCU 5" lisi olarak çıkardıkları "HEYECANLI ÇOK HEYECANLIYIM" adlı parça ile Türkiye'de yapılmış ilk klip çalışmasını gerçekleştirmişlerdir.