Müteferrika Matbaası’nın ilk eseri Vankulu Lugatı NEVÜ’de bulunuyor

NEVÜ Merkez Kütüphanesi'nin, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel mükemmeliyetçiliği hedefleyen bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmesini desteklemek adına 10 bin metrekare kapalı alanda hizmetine devam ettiğini belirterek üniversitelerin bilimsel ve kültürel bir merkez olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kütüphanelerin düşünen, üreten bir bilgi toplumu oluşturmada, bireylere okuma kültürü kazandırmada önemli bir görev üstlenen sosyalleşme mekânları olduğunu belirtti.

Rektör Aktekin, "Üniversitemiz merkez kütüphanesinde 55 bine yakın basılı, 3 milyon 750 binden fazla elektronik kitap öğrencilerimizin hizmetine sunulmakta ve kayıtların büyük bir bölümü çevrimiçi katalogda taranmakta. Osmanlı İmparatorluğu'nda Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk eser olan Vankulu Lugatı (Lugat-ı Vankulı) ile birlikte birbirinden değerli nadide eserleri de bünyesinde bulunduran kütüphane koleksiyonlarımız tüm öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizin kullanımına açıktır." dedi.