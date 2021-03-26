Usta sanatçıya büyük onur

2005'ten bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu. Ödülün Serezli'ye verileceği Sabancı Vakfı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile duyuruldu. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "20 yılı aşkın Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ni düzenliyoruz. Bu vesileyle, her yıl festival kapsamında verdiğimiz ödülü bu yıl kıymetli sanatçımız Nevra Serezli'ye vermek bizim için büyük memnuniyet kaynağı" dedi.Serezli'nin ödülü 27 Nisan'da, 22. "Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali"nin açılış töreninde takdim edilecek. Serezli, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel bir de tiyatro bildirisi okudu. 27 Mart'ta yayınlanacak bildiri şöyle: "Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti; birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildi. Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik, onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı. Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak, tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde, yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. Ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılamayacak ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle, hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek." Usta oyuncuya, hafta başında da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden "Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü" verilmişti.