Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor

Üniversitede resim üzerine aldığı eğitimin ardından yüksek lisansını da bu alanda tamamladığını anlatan Abalı, bir süre çeşitli özel okullarda resim öğretmenliği yaptıktan sonra kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Abalı, Kapadokya'nın; tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin yanı sıra hikayelerle süslü bir turizm bölgesi olduğunu dile getirerek, "Kapadokya'da çok fazla efsane var. Geçmişte burada peri kızlarının yaşadığına inanılıyor. Ben de bunları resmediyorum." dedi.

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Çalışmalarında, bölgeye özgü kayaları tuval olarak kullandığını belirten Abalı, şöyle devam etti:

"Çalışmayı taşın dokusuna göre seçiyorum. Damarlı bir taş olduğu için kırılabiliyor, bunun için dikkatle çalışmam gerekiyor. Taşın dokusu hayalimde çeşitli öğeler canlandırıyor, ben de taşın bu dokusuna uygun çizim yapıyorum. Bölgeye has taşlar kullanıyorum. Bunlar, doku itibarıyla yaptığım çalışmalara zemin hazırlıyor. İllüstrasyon çalışmasıyla hikayelerin resimlerini yapıyorum. Resimleri, eski gazete kupürleri ile buluşturarak bütünlük katıyorum. Bölgenin mistik ve doğal bir havası var. Bu yüzden renkler ve kullandığım malzemeleri özellikle seçiyorum. Atölyeye gelen turistler çalışmalarımı çok beğeniyor ve enteresan buluyor."