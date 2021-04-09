Sabahattin Ali hikayeleri İş Sanat’ta ses buluyor

İş Sanat'ın edebiyat eserlerini notalarla buluşturan dinleti serisinde bu ay Sabahattin Ali hikâyeleri yer alıyor. Müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Atilla Birkiye'nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletiyi Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Program kapsamında; Sabahattin Ali'nin sevgi, çaresizlik ve hüzün temalarını işleyerek, imkânsız aşka teslim olan bir babanın ve ailesinin dramatik hayatını yansıttığı 'Hanende Melek', iki kez filme uyarlanan Azime ve Murat'ın aşkının konu edildiği 'Gramofon Avrat' ile Edremit ve Kazdağları'ndaki Sütüven şelalesinde geçen bir halk öyküsü olan 'Hasan Boğuldu' hikâyeleri okunacak. İlk gösterimi 19 Nisan saat 20.30'da yapılacak olan dinleti sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek. İş Sanat'ın pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü 21. sezonunun dinleti serisinde Sait Faik'in hikâyelerinin seslendirildiği 'Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar', Nâzım Hikmet'ten 'Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan', Gülten Akın'dan 'Kestim Kara Saçlarımı', Cahit Sıtkı Tarancı'dan 'Düşten Güzel' ve Haldun Taner'den 'İnsan Sadece Bir Araç' yer alıyor.Sanat'ın zengin nisan ayı programı Camerata Saygun konseri ile başladı ve Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Yaprak Sayar ile devam etti. İş Sanat'ın bu akşamki konuğu ise Batuhan Uzgören şefliğindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası olacak. Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim Konçertosu'nun seslendirileceği konserin solisti ise keman sanatçısı Can Özhan.Halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney, 17 Nisan'da hareketli türkülerden oluşturduğu repertuvarı ile sahnede olacak. 21 Nisan'da geleneksel müzik kültürümüzün ezgilerini batı enstrümanlarıyla buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi seyircisi ile buluşacak. 30 Nisan'da ise Jülide Özçelik Dünya Caz Günü'ne özel bir konser verecek. Ediz Hafızoğlu, Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Volkan Hürsever ile aynı sahneyi paylaşan Özçelik, kendi şarkılarının yanı sıra caz ile harmanladığı türküleri de söyleyecek.Yıllardır büyük beğeniyle takip edilen dinletiler, pandemi sebebiyle bu sezon seyircisiyle çevrim içi ortamda buluşuyor. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen tüm dinletilere, ilk gösterim tarihlerinden itibaren sezon sonuna kadar İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden erişim sağlanabilecek.