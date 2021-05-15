Kompozisyon nasıl yazılır? İyi bir kompozisyon yazımı hakkında bilmeniz gerekenler

Kompozisyon kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Temelinde, farklı parçaları, nesneleri veya öğeleri en iyi şekilde bir araya getirmeye ve bütünlük oluşturmaya dayanır. Özellikle edebiyatta çok tercih edilir. Öyle ki, okullarda edebiyat derslerinde ödev olarak öğrencilerden kompozisyon yazmaları sıklıkla istenir. Bunun yanında sınav sorusu olarak da sorulabilen kompozisyon, herhangi bir kurumdan burs isterken veya başvuru sırasında talep edilebilir. Peki, iyi bir kompozisyon nasıl yazılır? Haberimizin içeriğinden kompozisyon yazımı hakkında bilgilere ulaşırken dikkat etmeniz gerekenlere de bakabilirsiniz.

KOMPOZİSYON NASIL YAZILIR?

Kompozisyon yazımı öncesinde, kompozisyonun üç temel bölümden oluştuğunuz bilmeniz gereklidir. Kompozisyon, giriş, gelişme(düğüm) ve sonuç(çözüm) bölümlerinden oluşur. Bu bilginin ışığında,

Konunuzu doğru seçin. Konunuz önceden belirlenmiş olabileceği gibi, sonradan araştırmanıza bağlı olarak da seçilebilir. Seçtiğiniz veya seçeceğiniz konunun sizin ilgi ve alakalarınıza ne kadar hitap ettiğini iyi bir şekilde tartın, aksi taktirde sevmediğiniz bir konu hakkında yazacağınız kompozisyon 'zorlama' olacaktır. Taslak oluşturun. Konu seçiminin ardından, seçtiğiniz konuyu ne şekilde yazacağınızı ve nelerden yararlanacağınızın taslağını oluşturun. İsterseniz bir kağıda yazarak, isterseniz zihninizde bu taslağı kurun. Bir düşünce taslağı yaratarak yazım işlemini kolaylaştırabilirsiniz. Kompozisyonun giriş bölümünde, ana fikrinizi içeren bir cümle kurmaya özen gösterin. Öyle ki, kuracağınız bu cümle kompozisyonunuzun ana fikrini oluşturan nitelikte olsun. Giriş bölümünde, kısa ve öz bilgi vermeye dikkat edin. Gelişme bölümünü uzun tutmaya çalışın. Konunuzun ana hatlarının şekilleneceği gelişme bölümünü mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışın, düşüncelerinizin ana hatlarını içeren bilgiler gelişme bölümünde olacağından bu kısma titizlikle özen gösterin. Unutmayın ki, gelişme bölümü "ne olacak?" diye merak edilen bölümdür. Sonuç bölümü, adından anlaşılacağı üzere sonuç kısmıdır. Gelişme bölümünde anlattıklarınızı kuvvetlendirecek argümanlar kullanın. Kısa tutmaya çalışın ve düşüncenizi özetleyen ana cümlelere dikkat çekin. Çıkarılan ana düşünce bu kısımda okuyucuya aktarılır.

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