Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Teşvikiye Camii'nde ilk kez düzenlenen cenaze töreni sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.





Hayatını kaybeden 89 yaşındaki usta sanatçı Erol Keskin için Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Erol Keskin için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'de düzenlenen törene eşi Suna Keskin, 62 yıllık arkadaşı ve komşusu ünlü oyuncu Göksel Kortay, kardeşi Cengiz Keskin, sahne arkadaşı Füsun Erbulak ve çok sayıda seveni ile öğrencileri katıldı. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında sevenleri saygı duruşunda bulundu. Eşi Suna Keskin "Erol Keskin, Türk Tiyatrosu'nun ahlakıydı. Benim 60 yıllık eşim, arkadaşım, hocamdı. İnanın çok acı, çok kıymetliydi, çok değerliydi bunu sadece ben söylemiyorum. Son on yıldır ne yazık ki çok rahatsızdı. 10 yıldır ben, çok önemli çok değerli bir aktörle hayatımı en zor ama en güzel rolünü oynadım" dedi.





Keskin'in cenazesi, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere 3 yıldır resterasyonu yapılan ve ilk cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Erol Keskin'in eşi Suna Keskin, kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı. Namazın ardından cenaze aracına konulan Keskin'in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.