2014 yılında atanan CHP'li Belediye Başkanlarının yaptıkları yolsuzlukları gündeme getiren Araştırmacı-Yazar Ali İzzet Oral vefat etti. 'Beşiktaş Böyle Yağmalandı' adlı kitabıyla geniş kitliler tarafından bilinen bir isim haline gelen Ali İzzet Oral, dün akşam 21:30'da hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Oral'ın bugün 13:00'da ölüm haberi geldi. Böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Oral, sevenlerini yasa boğdu. Oral'ın cenazesinin yarın Beşiktaş'taki cenaze namazından sonra Maltepe'de aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

CHP'DEKİ YOLSUZLUKLARIN KİTABINI YAZDI

Yazarlığı ile ön plana çıkan Ali İzzet Oral, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yolsuzluklarını ortaya çıkardıktan sonra CHP üyeliğinden atılmıştı. Ali İzzet Oral, bir yerel yönetim hikayesi adı altında; dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yaptığı yolsuzlukları; "Beşiktaş'ta siyasi linç", "Beşiktaş böyle yağmalandı" başlıklı iki kitapta toplamıştı.

Ayrıca "İttihat ve Terakki'den CHP'ye Çürüme" ve "CHP'li Belediyelerde ihale ve kooperatif yolsuzlukları" kitaplarını yazan Ali İzzet Oral, kooperatif yolsuzlukları konusunda da kitabı için İzmir Büyükşehir Belediyesini mercek altına almıştı.