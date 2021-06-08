Ahmet Hamdi Tanpınar, Beyoğlu’nda anılacak

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar resimden musikiye, mitolojiden evliya menkıbelerine, psikolojiden mimariye birçok alanda işlediği eserleriyle bugün de medeniyetimizin unutulmaya yüz tutmuş değerlerine ışık tutmaya devam ediyor. Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatında da önemli bir yere sahip olan Tanpınar doğumunun 120. yılında, ömrünün son 20 yılını (1942-1962) geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı olan Beyoğlu'nda anma programı gerçekleştirilecek. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün desteğiyle düzenlenecek program, 10 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arsında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapılacak



TANPINAR'IN BİRÇOK KIYMETLİ HATIRASI İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK



Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Anma programı kapsamında açılacak 'Tanpınar Sergisi ile, katılımcılar usta yazarın zengin dünyasına bir kez daha konuk olma heyecanını yaşayacaklar. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, Tanpınar'ın elimizden düşmeyen eserlerinin yanı sıra, özel eşyalarından el yazması metinlerine, kişisel notlarından imzalı kitaplarına kadar birçok kıymetli hatırası ilk kez gün yüzüne çıkacak. Sergide ayrıca "İstanbul Bir Terkip", "Şehrin Zamanı", "Serten Işıktan Bir Harita" isimli 3 adet video art da izlenebilecek.



TANPINAR'IN ESERLERİNDEN BESTELENEN ŞARKILAR SESLENDİRİLECEK



Sergi açılışının ardından kaleme aldığı romanlarıyla, denemeleriyle ve şiiriyle derin izler bırakan Tanpınar'ın eserlerinden bestelenen şarkıların seslendirileceği bir de konser gerçekleştirilecek. Konserde birbirinden güzel bestelerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulacak. Yaklaşık bir ay sürecek etkinliklerde, Tanpınar'ın hatıraları ve bıraktığı eşsiz eserler üzerine birçok söyleşi programı gerçekleştirilecek.



BEYOĞLU TANPINAR'IN EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞI OLDU



1901 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Hamdi Tanpınar, birçok usta yazar gibi ömrünün en verimli dönemini kültür sanatın merkezi Beyoğlu'nda geçirdi. Özellikle, 1942'den vefat tarihi olan 1962 yılına kadar Beyoğlu'nda yaşayan Tanpınar, Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatının da en güçlü yapıtlarından kabul edilen birçok eserini Beyoğlu'nda kaleme aldı. İlk olarak İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Narmanlı Yurdu'nda ikamet eden Tanpınar, 'Huzur' romanı başta olmak üzere birçok kıymetli eserini burada kaleme aldı. Daha sonra Taksim Gümüşsuyu'nda bir apartman dairesine yerleşen Tanpınar burada da yazma maratonuna ara vermedi ve 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' romanını kaleme aldı.