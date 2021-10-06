Devlet Opera ve Balesi, 4.Trabzon Opera ve Bale günlerinde sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Trabzon Opera ve Bale Günleri kapsamında dün akşam Akçaabat'ta sahne aldı. Trabzon Valiliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen olan 4. Trabzon Opera ve Bale Günleri kapsamında dün akşam Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçilen zengin bir repertuvar ile "Allegra Ensemble" adlı topluluk konser verdi.

Konsere Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Barış Kesici, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Şahin Yiğit, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, Meclis Üyeleri, Daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonrası konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri; "4. Opera ve Bale Günleri kapsamında bu akşam Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki "Allegra Ensemble" adlı topluluk Akçaabat'ımızda konser verdi. Türküler, müzikaller ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanları ile icra ettiler. Belediye olarak sadece yol, su ve alt yapı yapmadığımızın altını çizerek, aynı zamanda kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat sloganımızın altını doldurmak için de çalışıyoruz. Sanat faaliyetleri bakımından Belediyemiz oldukça geniş repertuara sahip. Sanatsal Faaliyetlere önem veren, yoğun bir şekilde katılım sağlayan halkımız var. Akçaabat Belediyesi olarak Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çok Sesli Korolarımız yıllardır faaliyetlerini sürdürüyor. 20 yıldır aşkın süredir perdelerini açan Akçaabat Belediye Tiyatromuz var. 30 yıldır Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalini Akçaabat'ta icra ediyoruz. Sempozyumlarıyla, çalıştaylarıyla, sergileri ve horonuyla Akçaabat'ımız Kültür Sanat ve Turizm Şehri olarak dünyaya ün saldı. Dünyanın her yerinde kültür ve turizm iç içedir. Birbirinden bağımsız değerlendirilmiyor. Bu tür organizasyon ve festivaller o bölgenin ciddi anlamda kalkınmasına yardımcı oluyor. Bizler de belediye olarak bu tür kültür sanat faaliyetlerinin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Belediyemizin de paydaşı olduğu böylesine güzel bir programı bizlere sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ve "Allegra Ensemble" adlı sanat topluluğuna teşekkür ediyorum." dedi.

Konser sonrası Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "Allegra Ensemble" adlı topluluğa plaket ve çiçek takdim etti.