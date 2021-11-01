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Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:13

İki anlamlı konser Adana'da sanatseverlerle buluştu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki anlamlı konser Adana’da sanatseverlerle buluştu

Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk’ü anma kapsamında Kuva-yi Milliye’nin İnsan Manzaraları Covid-19 önlemleri kapsamında Adana’da sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet Bayramı'na özel, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan, Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuva-yi Milliye Destanı'nda bulunan insan manzaralarından esinle, bariton, vokal(soprano), viyolonsel, klarnet, piyano için bestelenmiş anlatımlı sahne eserinde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Utku Bayburt, anlatıcı Özgür Özaslan, solist Evrim Özkaynak, viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı, klarnet sanatçısı Arda Serindağ ve canlı olarak ses tasarımını yaptı. Anadolu'nun yeniden dirilişinin baş kahramanları, Nazım'ın cümleleriyle ve müzik aracılığıyla 01 Burda PGM sahnesinde ile paylaşıldı.

Öte yandan Dilek Türkan uzun yıllardır Atatürk'ün sevdiği şarkıları 01 Burda PGM sahnesinde 6 Kasım Cumartesi 20:00'de sanatseverlere seslendirecek.

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İki anlamlı konser Adana'da sanatseverlerle buluştu
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