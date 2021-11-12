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Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:55

LA TRAVIATA yeniden sanatseverler ile buluşacak

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
LA TRAVIATA yeniden sanatseverler ile buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından rejili konser formatıyla daha önce sahnelenip, seyircilerin büyük beğenisini toplayan  “La Traviata” Mersin Opera Sahnesinde yeniden izleyici ile buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından rejili konser formatıyla daha önce sahnelenip, seyircilerin büyük beğenisini toplayan "La Traviata" 16 Kasım 2021 Salı saat 20:00'da Mersin Opera Sahnesinde yeniden izleyici ile buluşacak. La Traviata rejili konserinin biletleri www.biletinial.com ya da Mersin Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.

ESERDE YER ALAN SANATÇILAR

Dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri "La Traviata" operasının rejisörlüğünü Melih Öztürk gerçekleştirecek. Orkestra şefliğini Davide Damıanı, koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan üstleniyor. La Traviata eserinin anlatımı tiyatro ve tv oyuncusu Volkan Severcan tarafından yapılacak.

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LA TRAVIATA yeniden sanatseverler ile buluşacak
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