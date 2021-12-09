Mersin’in tanıtımına katkı sunacak “Bayram Şekeri” filmi 10 Aralık’ta vizyonda

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın büyük desteği ve Akdeniz Belediyesi katkılarıyla Mersin'de çekilen Bayram Şekeri filminin fragmanı yayınlandı. Tamamı Mersin'de çekilen film 10 Aralık'ta vizyona girecek.

Yayınlanan fragmana göre filmin hikayesi ise şu şekilde; "Yusuf ve Pınar'ın bir türlü yürütemedikleri evlilikleri boşanma ile sonuçlanmış, bir daha oğlu Mete'yi göremeyeceğinin korkusunu yaşayan Pınar ise çareyi onu Almanya'ya kaçırmakta bulmuştur. Aradan geçen 10 yılda Mete için bir gelecek inşa eden Pınar, bir gün rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığında beyninde tedavisi mümkün olmayan bir tümör olduğunu öğrenir. Öldükten sonra oğlunun kimsesizler yurdunda büyümesini istemediğinden de onu babasına emanet etmek için Türkiye'ye geri getirir. Yusuf, oğluna kavuşacağı günün beklentisiyle baba evi olan Mersin'e yerleşmiş, on yıl boyunca oğlunun hasretiyle adeta yanıp tutuşmuştur. Yıllar sonra oğluna kavuşmanın getirdiği tarifsiz mutluluğun yanında kendisini büyük bir çatışmanın da içinde bulacaktır. Çünkü Mete onun babası olduğunu henüz bilmiyordur. Yusuf, biricik oğluna babası olduğu itirafını yapacak cesareti kendinde bulana kadar onunla arkadaş olarak kalmanın daha iyi bir fikir olduğuna karar verir. Ne de olsa acil olarak çözmesi gereken başka sıkıntıları vardır. Eniştesi Salim'i ikna ederek biriktirdiği tüm paralarla organik şeker işine giren Yusuf, bu kötü iş fikrini öğrenen babası Süleyman'ın büyük bir yaygara kopararak ondan hatasını telafi etmesini istemesiyle zor günler geçiriyordur. Ne yapacağını kara kara düşünürken Mete'nin gelişi her şeyi değiştirecektir. Yusuf, annesini özlediğinden durgun günler geçiren Mete'ye farklı bir uğraş olması için organik bayram şekeri projesini hayata geçirme kararı alır. Mete'yi de yaptığı şekerleri tatmakla görevlendirir. Mete bir yandan en iyi arkadaşı Yusuf'a şeker yapımı konusunda yardımcı olurken diğer yandan da kaldığı evde kendisine yabancı gözlerle bakan Süleyman'ın gönlünü almak için uğraşır. Kısa sürede sadece Süleyman da değil tüm aileye büyük bir mutluluk getirecektir. Hatta Yusuf bile artık Mete'ye babası olduğu itirafını yapacak cesarete kavuşur. Lakin yaptıkları şekerleri dağıttıkları hastanede tedavi gören Pınar'la karşılaşıp onun hastalığını öğrendiğinde bu kararını yine erteleyecektir. Yaptığı şekerlerle Yusuf ve ailesi dışında çevresindeki herkese mutluluk getiren Mete için artık zorlu bir sınav başlamıştır. Acaba Mete'nin bayram şekerleri annesini de tıpkı diğerleri gibi iyi edebilecek midir? Acaba Yusuf babası olduğu itirafını sonunda Mete'ye yapacak mıdır? Yoksa Mete'nin Yusuf hakkında bildiği ve herkesten sakladığı bir sırrı mı vardır?"