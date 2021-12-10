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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Hollanda, Rembrandt otoportresini alacak

Hollanda, Rembrandt otoportresini alacak
Hollanda Hükümeti, 17. yüzyılın önemli eserlerinde imzası olan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in ünlü otoportresini satın almayı planladığını duyurdu. "Standard Bearer" isimli tablonun alınabilmesi için meclisin onayı bekleniyor. Hollanda Hükümeti'nin satış için ayırdığı 150 milyon euro'ya Rembrandt Derneği de 15 milyon euro katkıda bulunacak. 1636 tarihli bu başyapıtı, son olarak Rothschilds ailesi satın aldı. Tablo, 1844'ten bu yana Rothschild ailesinin Fransa'daki bir kolundaydı ve Fransa, eseri "milli hazine" olarak kabul ediyordu. DIŞ HABERLER
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Hollanda, Rembrandt otoportresini alacak
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