Prof. Dr. Sedat Benek’e “Paris International Film Award” ödülü verildi

Harran Üniversitesi Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek, "Harran Ekolü: El-Battani Belgeseli" ile "Paris International Film Award" festivalinde uzun metraj dalında şubat ayının en iyi film ödülü olarak seçildi.Prof. Dr. Sedat Benek, ayda bir kratere adı verilen ünlü uzay bilimci ve matematik bilgini Battani'nin hayatını konu alan Harran Ekolü El-Battani Belgeseli ile yurt dışında 2 ayda katıldığı 11 festivalden 7 ödül aldı.Harran Üniversitesi (HRÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek, sinema sektörüne TRT'ye "Mevsimlik Tarım İşçileri" adlı çekilen bir belgeselde uzman olarak görev alarak girdi.

HEM SENARİST HEM YÖNETMEN

Benek, daha sonra ise TRT Kürdi kanalında 13 bölüm olarak hazırlanıp yayınlanan "Topraksızların Yol Haritası" adlı belgeselin proje tasarım danışmanı olarak yer aldı. Ardında yine TRT Kürdi kanalında 2010-2011 yıllarında 39 bölüm olarak hazırlanıp yayınlanan ve uzmanlık alanı olan göç konularının işlendiği "Sınır Hikayeleri" adlı belgesel ise ilk yönetmenliğini yaptığı belgesel oldu. Daha sonra ki zaman dilimlerde dizi danışmanlığı, bazı kısa filmlerde danışman ve ağırlıklı olarak senarist-yönetmen olarak görev alan Benek, çektiği kısa filimler ile Türkiye ve Dünya'nın bir çok ülkesinde katıldığı festivallerde ödüllere layık görüldü.

Benek 'Şakha' kısa belgesel filmi ile Şanlıurfa'da on binlerce çocuğun, ailelerinin mevsimlik gezici ve geçici tarım işçisi olması nedeniyle okullarını erken bırakıp ve geç başlamasını ele aldı.

Benek, "Göbeklitepe'de ortaya atılan ritüeller ile köylülerin ören yerinin keşfi öncesi yaşadığı ritüellerin birbirine çok yakın olduğu "Göbeklitepe Sakinleri" belgeseli, ile belgeledi. Belgesel yurt içi ve dışındaki festivallere büyük ilgi gördü. Benek son olarak hem yazıp hem yönettiği El Battani Belgeseli Dünya çapında büyük ilgi gördü.

BELGESEL HARRAN KIRSALINDA ÇEKİLDİ

Türkiye'nin farklı illerinden El-Battani üzerine akademik çalışma yapan 9 akademisyenin görüş ve önerilerinden faydalanarak 2 yılda Harran kırsalında çekilen 66 dakikalık El-Battani Belgesine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Sanayi Odası, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Harran Üniversitesinin desteği ile çekildi.

EL BATTANİ 11 ULUSLARARASI FESTİVALDE 7 ÖDÜL ALDI

El Battani 66 dakikalık Belgesel ile Dünya'nın bir çok ülkesinden ödül aldığını aktaran Prof. Dr. Sedat Benek," 2 yıldır üzerine çalıştığımız Harran okulu El_Betanı belgeseli 66 dakika olup ciddi emeklerle hazırlandı. Belgesel deneysel bir sinema çalışmasıdır hem intilüvlere başvurmuştur, canlandırma yapılmıştır az da olsa filimi görünür kılmak için animasyona başvurmuştur. Ocak 2022 de tamamladığımız Harran Okulu El-Betanı belgeselimiz şuan itibari ile 7 festivalde Avrupa'da Fransa, İsveç, Romanya ve İsrail karşılık görmüş. Paris uluslararası film festivale Şubat ayında en uzun metraj belgeseli filmi seçildi. İsveç'te 3 önemli festivalde finalist oldu, yine İşveç'te başka bir festivalde yarı finalist oldu, Romanya'da seçkin film seçildi. İsrail'de yine finalist oldu, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde farklı coğrafyada festivallerde film girecektir. Dünya festival turunda yaklaşık olarak 2 yıl devam edecektir. Şuana kadar 11 festival açıklandı, film 7 festivalde karşılık gördü. Önümdeki aylarda farklı festivallerde karşılık görecektir" dedi.

PROF. DR. SEDAT BENEK KİMDİR!

1971 yılında Urfa'da doğan Sedat BENEK, Uludağ Üniversitesi'nde Coğrafya Bölümü'nde lisans (1994), Harran Üniversitesi'nde Yüksek Lisans (1998) ve Ankara Üniversitesi'nde ise doktorasını (2005) tamamladı. Halen Harran Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu RTV Programcığında Belgesel Film dersini ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünde ise Film Yapım ve Yönetim derslerini veren Benek, 20 yılı aşkındır çok sayıda kısa, orta ve uzun metraj filmlerde özellikle belgeselde yönetmen/senarist/yapımcı/danışman olarak görev yapmıştır.

Sedat Benek'ın yönetmenliğini üstlendiği bazı filmler şunlardır: 1-"Göbeklitepe Sakinleri" (Uzun Metraj Belgesel, 2020) 2-"Bir İnsan Bir Kent: Urfa" (Orta Metraj Belgesel, 2019) 3-"Şakha", (Kısa Belgesel, 2017) 4-"Kevok", (Kısa Film, 2016), 5-"Siverek", (Kısa Belgesel, 2013) 6-"Fırat'tan Karacadağ'a Siverek", (Orta Metraj Belgesel, 2012) 7-"Sınır Hikayeleri", (Orta Metraj Belgesel, 2011)