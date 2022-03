"TheFun Time of The Opera" Diyarbakırlılarla buluştu

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Feqiyê Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında etkinlikleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturmaya devam ediyor. Müzikal düzenlemesi, orkestra şefliği ve anlatıcılığını Musa Göçmen'in yaptığı "Opera'da Hayalet Değil Eğlence Var" mottosuyla "The Funtime of the Opera" Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi. Sanatseverlerin eserlere eşlik ettiği, alkış ve ıslıklarla tempo tuttuğu interaktif opera şovuna Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi.

"MUHTEŞEM BİR OPERA AKŞAMI YAŞADIK"

Şef Musa Göçmen, seyircinin ilgisiyle Diyarbakır'da çok heyecanlı bir gece yaşadıklarını söyledi. Göçmen, şöyle konuştu: "İnanılmaz bir seyirci vardı, ilgi çok büyüktü ve hepsine baktığımızda genel olarak muhteşem bir opera akşamı yaşadık. Bence ilki ama emin olun son değildi. Çünkü opera bu sevgiyle Diyarbakır'a daha çok gelir ve buluşulur." Yaptıkları çalışmaların vatandaşlara ulaşmasını sağlayan en önemli unsurun davet olduğunu dile getiren Göçmen, şöyle konuştu: "Ben öncelikle gerçekten şehrimizin yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri davet ettiler. Bizler bir şey yapıyoruz ama insanlara ulaşmamızı sağlayacak şey davetler, buluşmamızı sağlayacak bu organizasyonlardır. O yüzden de bizim için çok değerli. Ben tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz opera akşamı bir başlangıç olsun, Diyarbakır'da ve bu köklü kadim kültürün üstüne böyle değişik bir renk olsun istedik."

"İLK DEFA OPERA DİNLEDİM"

İzleyicilerden Gökçe İkra Artuk ise Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliklere sürekli katıldığını ifade ederek, Feqîye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu'nda Diyarbakırlıların sanata doyduğunu kaydetti. İlk defa opera dinlediğini dile getiren Artuk, eğlenceli bir gece yaşadığını anlattı. İzleyicilerden Özcan Çamşi, etkinlik sayesinde ailece keyifli bir akşam geçirdiklerini söyledi. Çamşi, "Diyarbakır'ımıza yakışan örnekler bu tür etkinliklerdir. Elimizden geldiğince bu etkinlikleri destekleyip katılım sağlamaya çalışıyoruz. Daha iyi, daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Veysel Aydın ise renkli bir performans izleme fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi: "Diyarbakır'da bugüne kadar bu etkinliklerin çok eksikliğini yaşadık. Başka şehirlerde görünce neden bizde olmuyor diye konuşurduk. Ama şimdi bizim Belediyemizin de böyle güzel kültürel ve sanatsal etkinlikler yaptığını görünce gurur duyuyoruz."