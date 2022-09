Yıldız isimler, ödüllü sanatçılar, yaratıcı virtüözler... CSO Ada Ankara yeni sezona merhaba diyor

Almanya'nın uluslararası sahnelerdeki en başarılı seslerinden yıldız soprano Mojca Erdmann, CSO Ada Ankara'nın "Misafir Yerleşik Sanatçısı" olarak ilk konserini vermek üzere ödüllü piyanist Ricardo Bovino ile birlikte 17 Eylül'de Ankara'ya geliyor. Berlin Filarmoni Orkestrası, Amsterdam Concertgebouw, Elbphilarmonie (Hamburg) ve Köln Filarmoni gibi dünyaca ünlü orkestralarla konserler veren, Avrupa'nın önemli operalarında sahne alan, Daniel Barenboim, Yannick Nézet-Séguin, Kent Nagano gibi şeflerle çalışan Deutsche Grammophon sanatçısı Mojca Erdmann bu konserde dünyaca ünlü Romantik dönem Alman bestecilerin şarkılarının yanı sıra Mozart'ın çok sevilen bir konser aryasını da seslendirecek.



Erken Dönemden Çağdaş ve Deneysel Müziğe Uzanan Müzik Ziyafeti

Birleşik Krallık klasik müzik dünyasının son yıllardaki en parlak keman virtüözlerinden Fenella Humphreys ve başarılı piyanist Nicola Eimer, Bach'tan Sibelius'a virtüözlerin sihirli sesine yer verdikleri farklı ve renkli bir programla ilk kez Türkiye'de konser verecekler. Viola da Gamba'nın yıldız ismi Maddalena Del Gobbo, Viyana Filarmoni Orkestrası sanatçıları Robert Bauerstatter ve Tamás Varga ile aynı sahnede buluşarak enstrümanının büyüleyici sesini müzikseverlerle paylaşacak. Uluslararası klasik müzik yayınlarının adından övgüyle bahsettiği, keman, viyola ve viyolonselin eşsiz birlikteliğini sahneye taşıyan Leonkoro Quartet Türkiye'deki ilk konserlerini CSO ADA ANKARA'da verecek. Derin müzikal anlayışları ve virtüöziteleriyle günümüzün en etkileyici piyano üçlüleri arasında gösterilen Sitkovetsky Trio, bu kez Türkiye'de ilk defa CSO ADA ANKARA'da müzikseverler için çalacak. Danimarka'nın önde gelen org sanatçılarından Jonas Hellesøe, İskandinavya'dan Amerika'ya Macaristan'ın en parlak org virtüözlerinden Dóra Pétery, Bach'tan Vivaldi'ye, Mozart'tan Mendelssohn'a uzanan repertuvarıyla başkentli müzikseverleri orgun büyülü dünyasında bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Oda müziğine yaptıkları katkılarla Royal Filarmoni Ödülü'ne layık görülen İngiliz çağdaş ve deneysel müzik topluluğu Apartment House, CSO ADA ANKARA dinleyicilerine ilk kez deneyimleyecekleri renkli bir konser sunacak.

New York Times'ın çok yönlü müzisyenliğine övgüler yağdırdığı Allan Harris; Nat King Cole'un unutulmaz yılbaşı şarkılarını Ana Salon'da yorumlayacak. Türkiye'nin önde gelen caz solistlerinden Elif Çağlar ile piyanoda Can Çankaya, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu'ndan oluşan dörtlü Mavi Salon'da cazseverlerle buluşacak. Ceren Temel Band, geçtiğimiz mart ayında yayımlanan albümleri "The Rewind"dan parçalar, caz standartları ve loop projesinden şarkılarla Mavi Salon'da caz rüzgârları estirecek. CSO ADA ANKARA ayrıca bu sezon, ödüllü klarinet sanatçısı Onur Çalışkan'ı ağırlayacak. Öğle Vakti Konserleri serisinin devamı niteliğinde, kemanın parlayan yıldızı genç yetenek Doruk Deniz Aksu ve başarılı genç piyanist Eylül Selamet Ankaralı müzik severler ile buluşacak.

Geçtiğimiz sezon çok ilgi gören Bir Garip Orhan Veli Müzikali bu sezon da Başkentli sanatseverlerle buluşacak. Yurt içi ve yurt dışında şimdiden 30 bin seyirciye ulaşan ve ünlü şairin kaleminden tüm insanları ayrım gözetmeksizin kucaklayan oyun, sanatseverlere iletişim kurarak şekillendirdikleri bir seyir deneyimi sunacak. Deniz Tansel Öngel ise "Aşk-ın Deniz'i" isimli müzikal gösterisinde 6 kişilik orkestrasıyla birlikte şarkılar söylerken, seyirci de performansına dahil edecek.

CSO ADA ANKARA'dan çocuklar için eğlenceli ve eğitici etkinlikler

CSO ADA ANKARA'nın yeni sezon programında minik sanatseverler için de birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda eğitici içerikler yer alıyor. Edebiyat ve müzik tarihinde iz bırakan isimlerin klasikleşmiş eserleri CSO ADA ANKARA'da geleceğin sanatseverleri çocuklar için sahnelenecek. Tiyatro Bozok, Antoine de Saint Exupery'nin ölümsüz eseri Küçük Prens'i, müzikle harmanlayarak Mavi Salon'da sahneye taşıyacak. Cibali Kültür Sanat'ın sahneye taşıdığı "Meddah Yusuf Duru İle Anadolu Masallarına Yolculuk", somut olmayan kültürel mirasımızın vazgeçilmez bir ögesi olan masallarımızı meddahlık geleneğiyle yeni nesillere aktaracak. Filiz Bozok'un sahneye uyarlayıp yönettiği çocuk edebiyatı klasiği Şeker Portakalı, Zeze'nin dostluğun ve sevginin anlamını keşfetme yolculuğunu işleyen öyküsüyle minik izleyicilere duygu yüklü bir seyir sunacak. "Hay Aksi BeethovenTiyatral Çocuk Konseri", minik izleyicileri Beethoven'ın dehasıyla tanıştıracak. Ölümsüz bestecinin insanlığa armağan ettiği eserlerin sıra dışı ve eğlenceli yönlerini işleyen oyun, çocuklara hem bol müzikli hem de eğlenceli bir tiyatro deneyimi yaşatacak.

Uygur Sanat Tiyatrosu'nun sahnelediği "Burnunu Kaybeden Palyaço", burnunu arayan bir palyaçonun Yaki isimli bir çocukla kurduğu dostluğu konu eden öyküsüyle, minik izleyicilere paylaşmanın ve mutluluğun gücünü hatırlatacak.

Mazisi oldukça eski dönemlere uzanan, ahşap setler üzerinde, taşlarla oynanan Türk Zeka ve Strateji Oyunu "Mangala" 24 kişilik gruplar halinde iki seans olarak Fuaye alanında minik sanat severler ile buluşacak.

Karagöz sanatçısı Şafak Yılmaz'ın gerçekleştirdiği Karagöz gösterisi "Hayat Ağacı", geleneksel tiyatromuzun mihenk taşı olan gölge oyununu çevreye duyarlı bir anlatıyla harmanlayacak. Doğayı korumanın önemine, birlik ve beraberliğin faydalarına odaklanan oyun, minik izleyicilere unutamayacakları bir seyir sunacak.

CSO ADA ANKARA'nın yeni sezon takvimi;

17 Eylül 2022 / 20.00 / Ana Salon – Mojca Erdmann & Riccardo Bovino – Alman Romantizminin Sınırsız Ufuklarında

21 Eylül 2022 / 20.00 / Ana Salon – Fenella Humphreys & Nicola Eimer – Bach'tan Sibelius'a Virtüözlerin Sihirli Sesis

25 Eylül 2022 / 15.00 / Mavi Salon – Küçük Prens Müzikli Çocuk Oyunu

28 Eylül 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Onur Çalışkan "Esrik"

27 Ekim 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Cihat Aşkın / Paganini 240. Doğum Günü Anısına

30 Ekim 2022 / 20:00 / Mavi Salon – Şirin Pancaroğlu "Türk Arpı"

1 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Chamber Jam Quintet Contemporary Tango

3 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Manu Brazo & Pepe Fernandez Duo "FOLK-LORE" 5 Kasım 2022 / 12.30 / Tarihi Salon - Doruk Deniz Aksu ve Eylül Selamet / Keman ve Piyano Resitali

5 Kasım 2022 / 15.00 / Mavi Salon – Çocuklar İçin Meddah Yusuf Duru İle Anadolu Masallarına Yolculuk

5 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Kinga Glyk Band

6 Kasım 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Bir Garip Orhan Veli Müzikali

7 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Curtis Stigers

9 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Maddalena Del Gobbo ve Arkadaşları

12 Kasım 2022 / 15.00 / Mavi Salon – Şeker Portakalı Müzikli Çocuk Oyunu

12 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Leonkoro Quartet

13 Kasım 2022 / Aşk-ın Deniz'i – Deniz Tansel Öngel

14 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Cyrille Aimee

20 Kasım 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Ceren Temel The Band "The Rewind"

21 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – The Bad Plus

22 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Sitkovetsky Trio

23 Kasım 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Başkent Üniversitesi Akademik Başkent Sezon Konserleri #1

26 Kasım 2022 / 20.00 / Tarihi Salon – İskandinavya'dan Amerika'ya Orgun Büyülü Yolculuğu

27 Kasım 2022 / 15.00 / Mavi Salon – Hay Aksi Beethoven Tiyatral Çocuk Konseri

27 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Eivor

29 Kasım 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Çağ Erçağ "Aydınlık Evler"

30 Kasım 2022 / 20.00 / Ana Salon – Sangita

4 Aralık 2022 / 15.00 / Mavi Salon – Burnunu Kaybeden Palyaço

5 Aralık 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Başkent Üniversitesi Akademik Başkent Sezon Konserleri #2

7 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – Apartment House

8 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – Arslan Novrasli ve Arkadaşları "Babayev'den Miles Davis'e Bakü'den Sıcak Rüzgarlar!"

10 Aralık 2022 / 12.30 / Tarihi Salon – Nemeth Quartet

10 Aralık 2022 / 13.00 / Fuaye - Türk Zeka ve Strateji Oyunu Mangala Atölyesi (1. Seans)

10 Aralık 2022 / 15.00 / Fuaye - Türk Zeka ve Strateji Oyunu Mangala Atölyesi (2. Seans)

10 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – Miron Rafajlovic

11 Aralık 2022 / 20.00 / Mavi Salon – Reha Özcan / Bir Garip Orhan Veli Müzikali

14 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – Naoko Shimizu ve Özgür Aydın "Yolu Ankara'dan Geçen Büyük Besteciler"

18 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – Barbara Pravi

19 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – Elvin Hoxha Ganiyev, Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen

20 Aralık 2022 / 20.00 / Tarihi Salon – Dóra Pétery "Bach'tan Mendelssohn'a Org Masalları"

22 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – MozART Group "Classical Therapy"

24 Aralık 2022 / 20.00 / Ana Salon – Yeni Yıl Konseri / Allan Harris Sings Nat King Cole

25 Aralık 2022 / 15.00 / Mavi Salon – Karagöz Gösterisi "Hayat Ağacı"

28 Aralık 2022 / 15.00 / Mavi Salon – Elif Çağlar Quartet