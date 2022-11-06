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Giriş Tarihi: 6.11.2022

İrlandalı grup nefes kesti

İrlandalı grup nefes kesti
Günümüzün en iyi üç İrlanda dans gösterisinden biri olan Ryhthm Of The Dance önceki akşam Maslak'taki bir gösteri merkezinde seyirciyle buluştu. Biletleri günler önce tükenen dans gösterisi seyirciden tam not aldı. Özgün kelt ezgileri, meşhur İrlanda step dansı, canlı müzik ve solistlerin büyüleyici seslerinden oluşan gösteri ayakta alkışlandı. İlk kez 1998'de sahnelenen gösterinin ünü, 3 haftalık ABD turnesinden sonra dünyaya yayıldı. Bugüne kadar 7 milyon seyirciye ulaşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance gösterisi, tamamen canlı müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor.
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İrlandalı grup nefes kesti
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