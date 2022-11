4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finalistler belli oldu

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu. Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi destekleriyle yapılan festivale 7 ülkeden 273 eser katıldı. Ön jürinin elemeleriyle finale kalan 24 eser derece için yarışacak.

Başkanlığını Baran Mayda, yönetmenliğini Süleyman Civliz'in yaptığı festivalde film gösterimlerinin yanı sıra önemli başarılara imza atmış sinema profesyonelleri de izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Nazif Tunç'un başkan olduğu jüride ise TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Yönetmen Ensar Altay, Görüntü Yönetmeni Kürşat Üresin, Yönetmen Aydın Orak ve Kültür Sanat gazetecisi Sevda Dursun yer alıyor.

AÇILIŞ GENÇ'TE YAPILACAK

Türkiye ve dünyada yeni çalışmaları desteklemeyi hedefleyen Bingöl Kısa Film Festivali'nin açılışı Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılacak. Bu sene etkinlikleri Bingöl'ün ilçelerine yaymayı hedefleyen festivalde, film yarışmasının yanı sıra; söyleşi, atölye ve gösterimlerle birlikte konserler de yer alacak. Açılış akşamı usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker'in 'Şifa Niyetine' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Festivalde Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül verilecek festivalle ilgili tüm gelişmeleri http://www.bingolkisafilmfestivali.com adresinden ve resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

KISA FİLM FESTİVALİ FİNALİSTLERİ

1. The Day My Father Died, Yönetmen: Emre Sefer/ Türkiye

2. Shadow, Yönetmen: Taha Emre Yılmaz/Türkiye

3.Heal, Yönetmen: Rozita Mirani/İran

4. Arayış, Yönetmen: Orhan Dede/Türkiye

5.The Girl Who Plays With Mud, Yönetmen: Deniz Telek/Türkiye

6. Stone Hills (Taş Tepeler), Yönetmen: Ahmet Bikiç/ Türkiye

7.When do we die? Yönetmen:Ercan Selim Öngöz/Türkiye

8.Hoot and Flies, Yönetmen: Hasan Aydın/Türkiye

9.Contactless / Temassız, Yönetmen: Göksel Tuzun/Türkiye

10. Timeless Crow, Yönetmen: Mustafa Engin Ökmem/Türkiye

11.The Cold, Yönetmen: Adar Baran Deger/ Türkiye

12. The Leader of Halay, Yönetmen: İbrahim Abay/Türkiye

13. REWSEN, Yönetmen: Musab Tekin/Türkiye

14.The Loop / Döngü, Yönetmen: Esra Güzel/Türkiye

15.Paperflower, Yönetmen: Said Sakıp Demir/Türkiye

16. Offside Again? Yönetmenler: Feyzi Baran, Kamil Kahraman/Türkiye

17.Gulab Gul, Yönetmen: Semih Sağman/Türkiye

18. It builds a life, Yönetmen: Mehdi Parizad/İran

19. Altin gol, Yönetmen: Ehsan Kamali/İran

20. Tremble, Yönetmen: Amil Mamibeyli/Azerbaycan

21. Hell is empty, all the devils are here, Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa/Türkiye

22. Quandary, Yönetmen: Ebubekir Sefa Akbulut/Türkiye

23. ACRID, Yönetmen: Payam Korkzan/İran

24.Suffocation, Yönetmen: Shahram Javadkhani/İran