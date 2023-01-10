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Giriş Tarihi: 10.1.2023 12:56 Son Güncelleme: 10.1.2023 12:56

Afili Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Afilli Mi, Afili Mi? Afilli Doğru Yazılışı

Afili Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Afilli Mi, Afili Mi? Afilli Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Afili nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, afili nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre afilli mi, afili mi? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Afili nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile afili kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

AFİLİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''afili'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Öyle afili afili gezmekle büyük adam olunmuyor.

DOĞRU: Afili

YANLIŞ: Afilli

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