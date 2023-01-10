Tasdik Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Tastik Mi, Tasdik Mi? Tasdik Doğru Yazılışı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''tasdik'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler tasdik nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı tasdik mi, tastik mi?

TASDİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''tasdik'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.