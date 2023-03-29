Antakya Medeniyetler Korosu deprem sonrası ilk konseri Adana’da verdi! Seyirciler gözyaşlarına hakim olamadılar

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteklediği dayanışma konserinde koro, ÇÜ Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Yılmaz Özfırat'ın yönettiği Antakya Medeniyetler Korosu, 7 kişi anısına repertuvara eklenen "Yara Bere" adlı şarkının yanı sıra, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirdi.
KOCA YÜREKLİ KAHRAMANLAR
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremde hayatını kaybeden canları anmak ve geride kalanlara omuz vermek üzere bir arada bulunduklarını söyledi. Hatay'ın bundan sonra şahsi meseleleri olduğunu belirten Tuncel, "Bu koca yürekli kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak gayretiyle bugün buradan başlıyorlar" dedi.
HAKKINIZI HELAL EDİN
Koronun şefi Yılmaz Özfırat, böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Özfırat, "Adana bize öyle bir kucak açtı ki nerede bir hastamız varsa aradığımızda Adana'da çıktı. Adana'ya da bu yakışırdı. O yüzden huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Hakkınız var bizim üzerimizde hakkınızı helal edin" diye konuştu.
8 SAAT ENKAZDA KALDIM
Kendisinin de enkazdan 8 saat sonra çıkarıldığını kaydeden Özfırat, değişik duygular içinde olduklarını belirterek, "6 Şubat'tan sonra ilk konserimiz. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Gelelim mi gelmeyelim mi? O kadar değişik duygular içindeyiz ki. Deprem oldu 04.17'de. 04.16'da her şeyimiz vardı, evimiz, arabamız, paramız vardı. 04.17'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Tek bir şey kaldı bize; umut kaldı, inanç kaldı. İnsan nedir, şimdi anladık. 'Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa, Hatay ayağa kalkar' dediler. Bir anda tüm sivil toplum kuruluşları, bir anda tüm Adana insan oldu, bizi yüreğine bastı" şeklinde konuştu.
SAHNEDE 7 MUM
Sahnenin en ön kısmına depremde hayatını kaybeden 7 koro üyesi için 7 mum konuldu. Ayrıca koro, hayatını kaybeden arkadaşları anısına 'Yara Bere' şarkısını seslendirdi.
Konser boyunca hayatını kaybeden koro üyelerinin ve depremin yıktığı Hatay'ın fotoğrafları sinevizyon ile sahneye yansıtıldı. Koronun çeşitli dillerde söylediği şarkılar karşısında izleyiciler duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.