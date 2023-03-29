Antakya Medeniyetler Korosu deprem sonrası ilk konseri Adana’da verdi! Seyirciler gözyaşlarına hakim olamadılar

8 SAAT ENKAZDA KALDIM

Kendisinin de enkazdan 8 saat sonra çıkarıldığını kaydeden Özfırat, değişik duygular içinde olduklarını belirterek, "6 Şubat'tan sonra ilk konserimiz. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Gelelim mi gelmeyelim mi? O kadar değişik duygular içindeyiz ki. Deprem oldu 04.17'de. 04.16'da her şeyimiz vardı, evimiz, arabamız, paramız vardı. 04.17'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Tek bir şey kaldı bize; umut kaldı, inanç kaldı. İnsan nedir, şimdi anladık. 'Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa, Hatay ayağa kalkar' dediler. Bir anda tüm sivil toplum kuruluşları, bir anda tüm Adana insan oldu, bizi yüreğine bastı" şeklinde konuştu.