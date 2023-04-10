Kilitlemek Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kitlemek Mi Kilitlemek Mi?

Teknoloji gün geçtikçe hayatımızda daha çok yer sahibi oluyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması, uzun süreli iletişimin azalması her şeyin hızlı konuşulması gibi nedenlerle imla kuralları da hiçe sayılıyor. Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal platformlarda da anlık yazışmalar ile imla kurallarına önem verilmiyor. Kilitlemek nasıl yazılır, kitlemek nasıl yazılır sorularının cevabı hakkındaki cümle örneklerimiz şu şekilde.

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir; "kilitlemek"

DOĞRU KULLANIM: Orta sahada Hürriyet, her zaman Alex'i kilitlerdi.

YANLIŞ KULLANIM: Şimdi sana bir yemek kitleme fikri bana sıcak geliyor.

DOĞRU KULLANIM: Kilitlemek nasıl bir kelime ya bana düzgünce söyleseydin de olurdu.

YANLIŞ KULLANIM: Galatasaray'da Belhanda'yı kitlersen oyunu ele almış olursun.