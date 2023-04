Niçin Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Ne İçin Mi, Niçin Mi?

Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden sunduğu hizmet ile tüm kelimelerin yazılışını sorgulama imkânı tanıyor. Bu sayede yazımı konusunda kararsız kaldığınız sözcüklerin doğru yazılışlarına kolaylıkla ulaşma imkânına sahipsiniz. Niçin nasıl yazılır sorusunun cevabı da bu konuda en çok merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. TDK yazımı niçin mi, ne için mi diyerek merak eden kişiler bu sözcüğün doğru yazılışına bu başlık altından ulaşabilecekler. TDK yazımı ne için mi, niçin mi?

NİÇİN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre niçin nasıl yazılır sorusuna bu başlık altında yer verdik. Kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler en net bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler.

TDK YAZIMI NE İÇİN Mİ, NİÇİN Mİ?

TDK'ye göre bu sözcük 'niçin' olarak yazılmalıdır. Günümüz de 'ne için' diye hatalı yazılmaktadır.

Niçin (doğru kullanım)

Ne için ( hatalı kullanım)

NİÇİN DOĞRU YAZILIŞI ÖRNEKLER

Yaşanan tartışmada niçin sessiz kalmayı tercih ettin? Doğru

Ne için beni değil de onu seçtin? Yanlış

