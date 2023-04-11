İşbaşı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle İş Başı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''işbaşı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, işbaşı nasıl yazılır? TDK'ye göre işbaşı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

İŞBAŞI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''işbaşı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Yarın sabah işbaşı yapıyorum.

Daha işbaşı yapmadan vukuat çıkarttı.