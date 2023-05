Vision Art Platform’da iki yeni sergi

Jacqueline Roditi "GÜNÜN EN GÜZEL SAATİ"

BULUNDUĞUM MEKANIM BEN

Saliha Yavuz tarafından yazılan, Şule Nur Alev "Ötede Bir Şey Yok" sergi metninden alıntı.

Sergi ismini antik bir post-klasik Akdeniz aforizmasından, Cebelitarık boğazının iki yanındaki Herkül Sütunları'nda yazan, gemilere daha uzağa yelken açmamaları için bir uyarı olarak yazılmış olduğu iddia edilen Non Plus Ultra!dan ödünç alıyor. Rönesans döneminde antik felsefenin düşüncenin ilerlemesi üzerindeki boğucu etkisinin bir metaforu olarak benimsenen kavram latincede "daha ötede, ileride hiç birşey yok" anlamına geliyor. Mükemmellik, gelinecek son nokta anlamlarını cesur bir şekilde üzerine giyinen işler ile Non Plus Ultra / Ötesi Yok!ta sanatçının son bir yıldır ürettiği işler ile birlikte Here You Are ve Core serileri yer alıyor.

Hafıza, mekan ve mekanı kavrama biçimleri üzerine düşünen, üretimini bir zihinsel düşünme pratiğine dönüştüren Şule Nur Alev, Non Plus Ultra!da küreyi üst bas¸lıkta bir mekân olarak sunarken, mekân ve kis¸isel hafıza arasındaki ilis¸kiyi konu edinerek zihin haritaları ve mekânları kurguluyor. Hafızanın kendini bazen bireysel bazen kolektif olarak dışa vurduğu rüyalardan, s¸ehirlerden habitat ve mimari parçalar gravür detaycılığında yaptığı düş mekanlarında yer alıyor. Dünyanın sürekliliğini, hareketini dışardan izleyici olarak takip ederken, pervane, küre, jiroskop gibi tanıdık formlar ve nesne tasvirleri ile devamlı hareket halinde, kendi varoluşları içinde bir dinamizm ile devamlılığı olan, mimari biçimleri, formları birbirinden ayırarak, mimari kurallar dışında bir araya getirerek yeni mekansal kurgular öneriyor. Teknik olarak kontrollü, zihinsel olarak akışkan bir tavırla üretiyor. İzleyici olarak bize kendi zamanının ve mekanının, formunun gerçekliğinde, "akışkan ve kontrollü bir varoluş mümkün müdür?" sorusunu sorduruyor.

Sergi Tarihleri:

Jacqueline Roditi "GÜNÜN EN GÜZEL SAATİ" 09.05 - 22.07.2023

Şule Nur Alev "ÖTEDE BİR ŞEY YOK" 09.05 - 22.07.2023

