100. yıl coşkusuna 100 günlük kutlama

Cumhuriyet'in bir asrı geride bıraktığı 2023 yılında Türkiye'nin kültür rotasını 11 il oluşturdu. Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Çanakkale, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te planlanan programların şu ana kadarki bölümü katılımcılardan tam not aldı. Sergiler, sanat atölyeleri, konserler, konferanslar ve tiyatro gösterileri gibi birbirinden renkli 4 binden fazla etkinliğin planlandığı festivallerin ilk durağı Kapadokya oldu. 5-13 Ağustos'ta düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, 1 milyon 50 bin ziyaretçiye ulaşarak organizasyona hızlı bir başlangıç yaptı. 19-27 Ağustos tarihlerinde bu kez festival heyecanı Palandöken ve Sümela'da zirve yaptı. Bengü, Mehmet Erdem, Rubato, Metin Özülkü, Hande Ünsal ve Gökhan Tepe birçok önemli sanatçının sahne aldığı konserlere yüz binler akın etti. 9 günlük büyük şölen sonunda Erzurum ve Trabzon'da etkinliklere katılan toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 660 bine ulaşarak birçok ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Düzenlendiği her ilin ekonomisine büyük bir hareketlilik kazandıran Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Gaziantep'te de unutulmaz bir şölen yaşandı. 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, konserler, dijital sergiler, gastronomi etkinlikleri, tiyatrolar ve çocuk eğlenceleri ile ön plana çıktı. Fatma Turgut ve Grup Tillo, konserleri ile Gaziantepli sanatseverleri büyülerken, gastronomi üzerine yapılan söyleşi programları da ilgiyle takip edildi. Gaziantep'teki dev organizasyonda ziyaretçi sayısı 1 milyon 200 bini buldu.Kültür Yolu Festivalleri'nin bir diğer durağı da Konya oldu. 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Konya Mistik Müzik Festivali, etkinlikleriyle hayranlık uyandırdı. Özellikle 250 semazenin katıldığı Sema Ayin-i Şerifi ve Bektaşi Nefesleri dinletisine ilgi yoğun oldu. Program kapsamında İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu ile İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da sahne alarak muhteşem performanslara imza attı. 16 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de milyonlar akın etti. Festival kapsamında diğer illerde olduğu gibi binlerce sanatçı ve yüzlerce etkinlik başkentlilerle buluştu.30 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve 14-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Sur Kültür Yolu Festivali de ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle Cumhuriyet'in 100'üncü yaşında Sur'da düzenlenen festival, 40'tan fazla noktada Türkiye'nin zengin kültürel yapısını gözler önüne serdi. Festival kapsamında İçkale Kültür Müze Kompleksi de ziyaretçi rekoru kırdı. 14 tescilli yapının bulunduğu kompleksi yalnızca 9 günde 15 bin 790 kişi ziyaret etti. 4-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali ile Cumhuriyet'in 100'üncü yaşındaki 100 günlük kutlamalar sona erecek. Türkiye genelindeki festival programını her sene daha da genişletmeyi hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2028 yılına kadar dev organizasyonu 35 şehre yaymayı hedefliyor.