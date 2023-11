Ressam Ayşe Betil’den tarihi hamamda sergi

Çağdaş resim sanatının genç yeteneklerinden Ayşe Betil, hem yurt içi hem de yurt dışındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eserleri Ekim ayı içerisinde gerçekleşen Gaziantep "Ayıntap" Karma Sergisi'nde sergilenen, daha önce New York'taki Ev Gallery'de ve Paris'teki 'Soleil et Lune' karma sergisinde yer alan ve geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği bir kişisel sergisi bulunan sanatçı, ağırlıklı olarak figüratif çalışmalarıyla tanınıyor. Kendine has çarpıcı üslubuyla sanat çevrelerinde ayrıcalıklı bir yer edinen Betil, eserlerinde genellikle insanın iç dünyasına odaklanıyor. Yağlıboya, pastel, kara kalem ya da karışık teknikle yaptığı tüm çalışmaları dikkat çeken ve bugüne dek sayısız esere imzasını atan Ayşe Betil, şimdilerde ikinci kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

ÇOK KATMANLI BİR SANAT ŞOVU

Ayşe Betil'in "Senden Sonra" adını verdiği yeni sergisi, 3 Kasım Cuma akşamı Ortaköy'deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenecek kokteylle ziyarete açılacak. Sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı kokteyl, canlı müzik dinletisi ile renklenecek. Ayşe Betil'in geçmişe vurgu yapan insan portrelerini sanatseverlerle buluşturacağı "Senden Sonra"; yalnızca resim değil edebiyat ve müzikle de bütünleşen içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergide Ayşe Betil'in resimlerinin yanında kaleme aldığı şiir ve öykü türündeki yazıları da görsel olarak sergilenecek. Eserlere farklı tarzlardaki müziklerin eşlik edeceği bu çok katmanlı sanat şovu, ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatacak. "Senden Sonra", 13 Kasım'a kadar Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda görülebilecek.

DÜNYACA ÜNLÜ FUARDAN DAVET

Daha önce yurt dışında düzenlenen birçok fuar ve sergiye katılan Ayşe Betil, bu yıl dünyanın en saygın sanat fuarlarından art3f'e de davet edildi. Sanatçı, Fransa'da yer alan bu sanat fuarı ile birlikte önümüzdeki dönemde Fransa'nın Marsilya, Bordeaux, Paris, Strazburg, Lyon ve Menton şehirlerinde düzenlenecek farklı sergilerde ve İsviçre-Zürih, İspanya-Barselona, Belçika-Brüksel ve Monako'da yapılacak etkinliklerde olmak üzere toplam 10 ayrı lokasyonda eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Betil, aynı zamanda kişisel sergisinden hemen sonra IV. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda gerçekleşecek olan sergide ve Mart 2024 Ato Congresium Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek olan Art Ankara 10.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda da eserleriyle yer alacak.

