Ressam Ayşe Betil’den zamanın izinde bir yolculuk: “Senden sonra”

Türk ressam Ayşe Betil'in duygu dolu eserleri, ikinci kişisel sergisi 'Senden Sonra' ile sanatseverlerle buluştu. Sergi, sadece resim sanatını değil, aynı zamanda edebiyat ve müziği de bir araya getirerek sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nın tarihi dokusu içinde gerçekleşen muazzam kokteylle başlayan sergi, Ortaköy'ün zengin sanat atmosferine renk kattı.

UNUTULMAZ BİR SANAT DENEYİMİ

3 Kasım akşamı düzenlenen ve canlı müzik dinletisiyle renklenen açılış etkinlikleri onlarca sanatseveri bir araya getirirdi. Sergi, büyüleyici açılış etkinliklerinin hemen ardından, 10 gün boyunca sanatseverleri ağırlamaya devam etti ve ziyaretçilerini içine çeken atmosferiyle adeta bir sanat şölenine dönüştü. Bini aşkın ziyaretçinin ilgisini çeken sergi, Ayşe Betil'in karakalemden yağlı boyaya birbirinden farklı tam 53 resmini, konseptle uyumlu dekore edilmiş alanları, Betil'in kaleminden çıkan görselleştirilmiş öyküleri ve tüm bunlara eşlik eden farklı tarzlardaki müzikleri içeren zengin içeriğiyle dikkat çekti.

Ressamın "Gidişleriyle ya da gelişleriyle bende iyi kötü izler bırakan herkese adıyorum." dediği sergisi Senden Sonra'da yer alan eserler, izleyicilere geçmişe dair izleri ve duyguları hissettirirken, her bir eser olumlu yorumlarla karşılandı. Ayşe Betil'in eserleri, ziyaretçileri kendi geçmişlerine götürüp yer yer hüzünlendirir ve yaşanmışlıklarına dair duygusal bir yolculuk sunarken, serginin gerçekçi atmosferi sanat tutkunlarına unutulmaz bir sanat deneyimi yaşattı.

SANAT YOLCULUĞU DÜNYA ŞEHİRLERİNDE DEVAM EDİYOR

Ayşe Betil, 3-13 Kasım tarihleri arasında açık kalan ve uzun süre konuşulacak bir etki bırakan bu serginin ardından, dünyanın en saygın sanat fuarlarından art3f'in Fransa'nın Paris, Strazburg, Lyon ve Menton şehirlerinde ve İsviçre-Zürih, İspanya-Barselona, Belçika-Brüksel ve Monako'da düzenleyeceği karma sergilerde eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Betil, aynı zamanda kişisel sergisinden hemen sonra IV. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda gerçekleşecek olan sergide ve Mart 2024 Ato Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek olan Art Ankara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda eserleriyle yer alacak.