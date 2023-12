Şifa niyetine Türk musikisi

Türk kültürü ve müziğinin günümüzdeki temsilcileri olarak dünyanın birçok yerinde konserler vererek Türk kültürünü anlatan Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA), dekorundan müzik aletlerine, dans hareketlerinden repertuvarına, kostümlerine kadar tüm sahneyi Türk kültürüne göre hazırlıyor.Dinleyicilerine alışılmadık bir müzik dinletisi sunan TÜMATA, aynı zamanda Türk kültüründen aldıkları her bir öğeyi tıp ile birleştirerek ruhsal ve fiziksel tedavide kullanıyor. TÜMATA'nın kurucusu Dr. Oruç Güvenç'in kızı Emine Begüm Kanikey Güvenç Akçay, "Şimdi Avrupa'da sanat terapileri yapıldığını görüyoruz. Ama aslında bu bizim kültürümüzde vardı. Biz kendi kültürümüzü, şifahanelerimizi unuttuk. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki şifahanelerde müzikten, su sesinden, kokulardan, ilaçlardan, macunlardan, şerbetlerden, manzaralardan hepsinden yararlanılırmış. Biz de günümüzde tüm bunları kullanarak Türk kültürünün unutulmaması için çalışıyoruz" dedi.Türk musikisindeki 500 makamdan her birinin ayrı bir şifa kaynağı olduğunu belirten Akçay, "Her makamın etki ettiği duygu var. Hem ruhsal hem de fiziksel rahatsızlıklara iyi geliyor" diyerek makamları ve hangi derde deva olduklarını da söyledi.Türk geleneklerinde çok önceden söylenen birkaç parçanın hikâyesini anlatan Akçay, "Misafir geldiği zaman semaverde çay demlenir ve 'Semaver' parçası okunarak güzel dileklerde bulunulurdu. 'Bizi özleyip geldiyseniz uzun olsun ömrünüz' diyor mesela. Bir başka eserimiz 'Akbulak' Altaylardan bir nehrin hikâyesini anlatır. 'Sen olmasan kır gülü hiç açılmayacak Akbulak. Sana olan sevgim hiç bitmeyecek Akbulak' diyerek bir nehre yazılmış bir parçadır" diye konuştu.Baş bölgesi ve gözlere dermanBaş bölgesi ve gözlere dermanAyaklara iyi geliyorgeliyorAşk duygusu veriyorAğız çarpıklığına, felç ve solunum hastalıklarına şifa oluyorhastalıklarına oluyorBeyin, kulunç ağrılarını gideriyor, halsizliği yok ediyorVücuttaki toksin maddeleri atıyor, uykuya yardımcı oluyorGüzel konuşmaya, güzel yazı yatmaya ve doğuma yardımcı oluyoryardımcı