Şifa niyetine Türk musikisi

Türk kültürü ve müziğinin günümüzdeki temsilcileri olarak dünyanın birçok yerinde konserler vererek Türk kültürünü anlatan Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA), dekorundan müzik aletlerine, dans hareketlerinden repertuvarına, kostümlerine kadar tüm sahneyi Türk kültürüne göre hazırlıyor.
KÜLTÜRÜMÜZDE VARDI
Dinleyicilerine alışılmadık bir müzik dinletisi sunan TÜMATA, aynı zamanda Türk kültüründen aldıkları her bir öğeyi tıp ile birleştirerek ruhsal ve fiziksel tedavide kullanıyor. TÜMATA'nın kurucusu Dr. Oruç Güvenç'in kızı Emine Begüm Kanikey Güvenç Akçay, "Şimdi Avrupa'da sanat terapileri yapıldığını görüyoruz. Ama aslında bu bizim kültürümüzde vardı. Biz kendi kültürümüzü, şifahanelerimizi unuttuk. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki şifahanelerde müzikten, su sesinden, kokulardan, ilaçlardan, macunlardan, şerbetlerden, manzaralardan hepsinden yararlanılırmış. Biz de günümüzde tüm bunları kullanarak Türk kültürünün unutulmaması için çalışıyoruz" dedi.
HER MAKAM AYRI BİR DERDE DEVA
Türk musikisindeki 500 makamdan her birinin ayrı bir şifa kaynağı olduğunu belirten Akçay, "Her makamın etki ettiği duygu var. Hem ruhsal hem de fiziksel rahatsızlıklara iyi geliyor" diyerek makamları ve hangi derde deva olduklarını da söyledi.
ESKİ ŞARKILARIN ANLAMLARI VARDI
Türk geleneklerinde çok önceden söylenen birkaç parçanın hikâyesini anlatan Akçay, "Misafir geldiği zaman semaverde çay demlenir ve 'Semaver' parçası okunarak güzel dileklerde bulunulurdu. 'Bizi özleyip geldiyseniz uzun olsun ömrünüz' diyor mesela. Bir başka eserimiz 'Akbulak' Altaylardan bir nehrin hikâyesini anlatır. 'Sen olmasan kır gülü hiç açılmayacak Akbulak. Sana olan sevgim hiç bitmeyecek Akbulak' diyerek bir nehre yazılmış bir parçadır" diye konuştu.
RAST MAKAMI:
Baş bölgesi ve gözlere derman
RAST MAKAMI:
Baş bölgesi ve gözlere derman
UŞŞAK MAKAMI:
Ayaklara iyi geliyorgeliyor
NİHAVENT MAKAMI:
Aşk duygusu veriyor
REHAVİ MAKAMI:
Ağız çarpıklığına, felç ve solunum hastalıklarına şifa oluyorhastalıklarına oluyor
BÜZÜRK MAKAMI:
Beyin, kulunç ağrılarını gideriyor, halsizliği yok ediyor
HİCAZ MAKAMI:
Vücuttaki toksin maddeleri atıyor, uykuya yardımcı oluyor
ACEMAŞIRAN MAKAMI:
Güzel konuşmaya, güzel yazı yatmaya ve doğuma yardımcı oluyoryardımcı