Çağdaş edebiyatın altın kalemi hayatını kaybetti

Aralarında 'New York Üçlemesi'nin de bulunduğu 34 kitabın yazarı Paul Auster, 77 yaşında hayatını kaybetti.1980'ler ve 90'larda kült statüsü kazanan kitaplara imza atan ve Avrupa'da özellikle başarılı olan Auster'ın dostu Jacki Lyden, ünlü yazarın Brooklyn'deki evinde akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.Polonyalı Yahudi göçmen bir ailenin çocuğu olan Auster, New Jersey'deki Newark kentinde büyüdü ve daha sonra Columbia Üniversitesi'ne gitmek üzere New York'a taşındı. Ünlü yazar Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim aldı. Varoluşçu felsefeye yeni bir çıkış noktası ve yeni bir yorum getirdi. Bu 'post-varoluşçu' akımının öncülüğünü yaptığı ilk eseri 'New York Üçlemesi'nin ilk kitabı 'City of Glass/ Cam Kent'tir. Üçlemenin diğer kitapları ise, 'Ghosts/Hayaletler' ve 'The Locked Room/Kilitli Oda'dır. Amerika'da yaşayan yazarın eserleri 20'den fazla dile çevrildi. Auster'a konulan kanser teşhisi ilk olarak geçen yıl eşi ve yazar Siri Hustvedt tarafından duyurulmuştu.