Başrolünü Daniel Craig'in üstlendiği Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin devamı geliyor. 2019 yılında gösterime giren ilk filmin ardından Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.Serinin yönetmeni Rian Johnson, üçüncü filmin adının 'Wake Up Dead Man' olacağını doğruladı. Yönetmen, serinin üçüncü filminin 2025 yılında vizyona gireceğini söyledi.